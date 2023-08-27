Россиянин Медведев назвал поражения от испанца Алькараса легкими

"В этом году мы играли дважды. Для меня все закончилось плохо. Я бы назвал это двумя легкими поражениями. Но для меня это мотивация. В следующий раз я постараюсь выступить лучше, потому что не хочу легко проигрывать. Я не для этого в теннис играю. Я не такой человек", - заявил Медведев.