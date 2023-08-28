Восьмая ракетка мира Мария Саккари проиграла в первом круге US Open

Восьмая ракетка мира гречанка Мария Саккари не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США.
На старте турнире Саккари уступила испанке Ребеке Масаровой со счетом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 28 минут. На счету гречанки 3 подачи навылет и одна двойная ошибка. Масарова сделала 4 эйса.
В следующем круге Масарова сыграет победительницей пары Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Катерина Байндль (Украина).
ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 29 МЛН ДОЛЛАРОВ
Женщины. Первый круг
Ребека Масарова (Испания) — Мария Саккари (Греция, 8) — 6:4, 6:4