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Восьмая ракетка мира Мария Саккари проиграла в первом круге Открытого чемпионата США

Восьмая ракетка мира гречанка Мария Саккари не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США.

Восьмая ракетка мира Мария Саккари проиграла в первом круге US Open
© globallookpress.com

На старте турнире Саккари уступила испанке Ребеке Масаровой со счетом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 28 минут. На счету гречанки 3 подачи навылет и одна двойная ошибка. Масарова сделала 4 эйса.

В следующем круге Масарова сыграет победительницей пары Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Катерина Байндль (Украина).

ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 29 МЛН ДОЛЛАРОВ

Женщины. Первый круг

Ребека Масарова (Испания) — Мария Саккари (Греция, 8) — 6:4, 6:4