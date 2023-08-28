Азаренко отдала только три гейма Ферро на старте US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Азаренко нанесла поражение представительнице Франции Фионе Ферро, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

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18-я сеяная Азаренко дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. Ферро не выполнила ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала два из семи брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Азаренко сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжу Линь и Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта.