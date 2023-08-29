Медведев разгромил Балажа в первом раунде US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев отдал всего два гейма сопернику в стартовом матче Открытого чемпионата США по теннису.

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Соперником третьего номера мирового рейтинга стал представитель Венгрии Аттила Балаж. Ранее они не встречались друг с другом.

Уже в первой партии Медведев уверенно контролировал ход матча, отдав оппоненту всего один гейм - 6:1. Во второй партии ничего не изменилось и снова Балаж уступил 1:6.

В третьей партии венгр думал лишь о скорейшем завершении матча, проиграв ее всухую - 0:6.