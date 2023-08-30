Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Алисию Паркс в матче первого круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной, выступающей на турнире под 13-м номером посева. Паркс не получила номер посева. В следующем матче россиянка сыграет с победительницей встречи между румынкой Аной Богдан и победительницей Открытого чемпионата Австралии 2020 года американкой Софией Кенин (обе - без номера посева).

Ранее во вторник в матче первого круга бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева уступила бельгийке Янине Викмайер, попавшей в основную сетку турнира как лаки-лузер, со счетом 4:6, 4:6. 38-летняя Звонарева попала в основную сетку соревнований, победив в квалификации.

В завершении второго соревновательного дня проведут свои матчи еще три россиянки - Анастасия Потапова, Анастасия Потапова и Анна Блинкова

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Паркс 22 года, она располагается на 42-й позиции мирового рейтинга, на ее счету один титул WTA. На турнирах Большого шлема Паркс не проходила далее второго круга.