Карен Хачанов проиграл на старте US Open
Российский теннисист уступил американцу Майклу Ммо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2. До этого Хачанов не выходил на корт с июня.
Спортсмен сообщал, что получил стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца на Открытом чемпионате Франции, из-за чего не смог принять участие в Уимблдоне. В конце июля он возобновил тренировки.
Во втором круге Us Open Ммо сыграет против победителя матча между аргентинцем Факундо Диасом Акостой и американцем Джоном Изнером.