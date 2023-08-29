Карен Хачанов проиграл на старте US Open

Российский теннисист уступил американцу Майклу Ммо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2. До этого Хачанов не выходил на корт с июня.

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Спортсмен сообщал, что получил стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца на Открытом чемпионате Франции, из-за чего не смог принять участие в Уимблдоне. В конце июля он возобновил тренировки.