Теннисист Зверев заявил, что на US Open корт пахнет марихуаной

Немецкий теннисист Александр Зверев возмутился тем, что почувствовал запах марихуаны во время своего матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) против австралийца Александра Вукича. Об этом он заявил Daily Mail.

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«На корте №17 определенно пахнет как в гостиной Снуп Догга. О боже, это повсюду! Весь корт пахнет травой», — сказал Зверев.

Ранее на запах марихуаны во время турнира пожаловались греческая теннисистка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова. Теннисная ассоциация США (USTA) провела расследование, чтобы выявить источник запаха. Организация не нашла доказательств, что употребление запрещенного в России вещества производилось на трибунах.