Людмила Самсонова уверенно вышла в 3-й круг US Open — 2023

Сегодня, 31 августа, на стадионе « Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США между 15-й ракеткой планеты Людмилой Самсоновой и немкой Тамарой Корпач . Россиянка оказалась сильнее – 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. За это время Самсонова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Корпач три эйса, семь ошибок при подаче и один успешно использованный брейк-пойнт из четырёх.