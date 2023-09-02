Аванесян и Рахимова вышли в третий круг US Open в паре

Аванесян и Рахимова по ходу матча не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из 14. Их соперницы два раза подали на вылет, восемь раз ошиблись на подаче и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Всего Аванесян и Рахимова выиграли 91 очко, а Киченок и Остапенко — 80.