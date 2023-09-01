Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open

Теннисистка Дарья Касаткина 1 сентября в рамках матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open) встречалась с американкой Софьей Кенин. Победа осталась за российской спортсменкой со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа и 25 минут.

Касаткина сделала три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей пары Гретье Миннен (Бельгия) - Сачия Викери (США). Они свой матч проведут 1 сентября. На турнире в США помимо Касаткиной продолжают участие еще две российских теннисистки. Людмила Самсонова встретится с американкой Мэдисон Кис 2 сентября. Екатерина Александрова сразится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.