Медведев оскорбил зрителя во время матча на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев резко высказался в адрес болельщиков на трибунах, которые мешали ему во время матча с австралийцем Кристофером О'Коннеллом в ходе Открытого чемпионата США. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

По данным издания, недовольство россиянина вызвало то, что болельщики очень громко поддерживали австралийца, несмотря на команды судьи зрителям быть тише. В частности, две болельщицы кричали перед подачей Медведева.

«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» - заявил им Медведев, после чего судья вновь сделал замечание зрителям.

Медведев выиграл матч со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 и вышел в третий круг турнира.