Медведев оскорбил зрителя во время матча на US Open

Медведев назвал «тупыми» болельщиков на трибунах US Open
Российский теннисист Даниил Медведев резко высказался в адрес болельщиков на трибунах, которые мешали ему во время матча с австралийцем Кристофером О'Коннеллом в ходе Открытого чемпионата США. Об этом пишет РИА Новости Спорт.
По данным издания, недовольство россиянина вызвало то, что болельщики очень громко поддерживали австралийца, несмотря на команды судьи зрителям быть тише. В частности, две болельщицы кричали перед подачей Медведева.
«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» - заявил им Медведев, после чего судья вновь сделал замечание зрителям.
Медведев выиграл матч со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 и вышел в третий круг турнира.
Ранее Даниил Медведев жестко ответил болельщику, который обозвал его «лузером». Инцидент произошел в 2022 году в Монреале, где Медведев играл с австралийцем Ником Кирьосом. После проигранного матча, когда российский теннисист уходил с корта, болельщик неожиданно выкрикнул в его адрес слово «лузер», которое Медведев счел оскорбительным. Теннисист подошел к нему и стал объяснять правила приличия в общественном месте. Россиянин также посоветовал своему визави «включать мозги».