Олимпийский чемпион Джек Сок провел последний матч в карьере

На победной Олимпиаде Сок выступал в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс, в финале они обыграли пару Раджив Рам — Винус Уильямс (оба — США). Спортсмен также дважды выигрывал Уимблдон в парном разряде (в 2014 году — в паре с канадцем Вашеком Поспишилом, в 2018 году — с американцем Майком Брайаном) и один раз — US Open (в 2018 году — с Брайаном), а в 2011 году вместе со своей соотечественницей Мелани Уден стал победителем Открытого чемпионата США в миксте.