Карацев не смог выйти в 1/8 финала US Open

Россиянин Аслан Карацев проиграл американцу Бену Шелтону в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 в пользу Шелтона. В четвертом круге он сыграет со своим соотечественником 14-й ракеткой мира Томми Полом.

После вылета Карацева в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США борьбу продолжают два россиянина. 2 сентября занимающий третье место в мировом рейтинге Даниил Медведев в матче третьего круга сыграет с аргентинцем Себастьяном Баесом. Андрей Рублев встретится с французом Артуром Риндеркнехом.

Карацеву 29 лет, он занимает 77-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Шелтону 20 лет. Американец занимает 47-е место в мировом рейтинге. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.