Джокович обыграл соотечественника Джере и вышел в 1/8 финала US Open

2 сентября в рамках третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) вторая ракетка мира Новак Джокович встречался со своим соотечественником Ласло Джере и одержал победу со счетом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа и 45 минут.

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Джокович исполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов (50%).

В следующем круге Джокович сыграет с представителем Хорватии Борна Гойо, который ранее в своем матче обыграл Иржи Веселы из Чехии со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

На турнире в США осталось лишь два представителя России. Андрей Рублев встретится 2 сентября с французом Артуром Риндеркнешем, а Даниил Медведев сыграет с Себастьяном Баэсом из Аргентины.

В прошлом году в финале турнира Карлос Алькарас обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.