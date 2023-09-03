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Медведев высмеял фаната своего соперника на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев высмеял азартного болельщика, который беспрерывно кричал с трибун Vamos! во время матча US Open. Об этом сообщает официальный канал соревнований.

Медведев высмеял фаната своего соперника на US Open
© globallookpress.com

Инцидент произошёл в третьем круге турнира, когда россиянин играл против аргентинца Себастьяна Баэса. Один из фанатов аргентинца постоянно кричал Vamos! (переводится с испанского как «Ну!» или «Давай!»).

Медведев обратил на это внимание в послематчевом интервью на корте:

«Вы, ребята, были великолепны. Но был тут один парень. Если у него есть девушка или жена, то не знаю, как они заснут сегодня, ведь он так себя завёл. Не останавливаясь всё время кричал: «Vamos! Vamos! Vamos!» Сочувствую ему» - сказал Медведев.

Замечание Медведева вызвало смех зрителей на трибунах.

Медведев вышел в четвертый круг US Open

В третьем круге Медведев победил Баэса со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Следующим соперником россиянина станет австралиец Алекс Де Минаур.

US Open с рекордным призовым фондом в $65 млн завершится 9 сентября.

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