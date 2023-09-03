Медведев высмеял фаната своего соперника на US Open

«Вы, ребята, были великолепны. Но был тут один парень. Если у него есть девушка или жена, то не знаю, как они заснут сегодня, ведь он так себя завёл. Не останавливаясь всё время кричал: «Vamos! Vamos! Vamos!» Сочувствую ему» - сказал Медведев.