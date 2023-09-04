Выход Соболенко на первое место в рейтинге WTA взбудоражил теннисный мир

«Достижение первой строчки в мировом рейтинге WTA в одиночном разряде — это то, о чём я мечтала с тех пор, как начала заниматься теннисом, будучи маленькой девочкой. 2023 год — такой невероятный для меня и моей команды. И это прекрасная награда за всю нашу усердную работу. Это невероятное чувство — присоединиться к удивительному списку других игроков WTA, которые добились этого. И это огромная честь — называть себя теннисисткой №1 в мире в одиночном разряде», — приводит её слова пресс-служба WTA.