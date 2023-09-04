Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023.

В матче 1/8 финала Рублёв (8) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл 123-ю ракетку мира, представителя Великобритании Джека Дрэйпера. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 46 минут. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17 заработанных (24%). На счету 21-летнего Дрэйпера 18 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.