Хачанов обратился к болельщикам после неудачного выступления на US Open

«Спасибо US Open и всем прекрасным болельщикам за то, что делают этот турнир «Большого шлема» моим любимым. В этом году у меня были другие ощущения… После трёх месяцев отсутствия в туре было приятно вернуться на большую сцену и снова ощутить эту энергию толпы. К сожалению, я не смог подготовиться лучше из-за нехватки времени. Но мне так хотелось здесь сыграть. Я знаю, что сейчас даже не близок к своей лучшей форме и игре, потребуется время для возвращения. Теперь я ещё раз проконсультируюсь со своими врачами, чтобы убедиться, что я здоров на 100%. А после продолжу подготовку к серии азиатских турниров, буду усердно работать, дабы прийти в форму. Сейчас больше, чем когда-либо я нуждаюсь в вашей поддержке! До скорой встречи, Нью-Йорк», — написал Хачанов в своих социальных сетях.