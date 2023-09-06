Корпорация США изменила подход к трансляции US Open после слов Медведева

По информации The Financial Times, почти 15 млн зрителей платного телевидения на смогли посмотреть матчи Открытого чемпионата США в прямом эфире, поскольку каналы Disney, в том числе ESPN, были отключены из-за конфликта компании с провайдером Charter Communications. Пострадали не только болельщики, но и теннисисты. В частности, ранее Медведев заявил, что был вынужден смотреть пиратские теннисные трансляции за неимением альтернатив. После этого Disney предоставила безопасный вход в приложение компании некоторым игрокам, включая Медведева.