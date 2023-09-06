Корпорация США изменила подход к трансляции US Open после слов Медведева

Корпорация США изменила подход к трансляции US Open после заявления Медведева
Американский кабельный спортивный канал ESPN, совладельцем которого является The Walt Disney Company, предоставит теннисистам бесплатные трансляции US Open. Это произошло после заявления третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева о недоступности официальных трансляций.
По информации The Financial Times, почти 15 млн зрителей платного телевидения на смогли посмотреть матчи Открытого чемпионата США в прямом эфире, поскольку каналы Disney, в том числе ESPN, были отключены из-за конфликта компании с провайдером Charter Communications. Пострадали не только болельщики, но и теннисисты. В частности, ранее Медведев заявил, что был вынужден смотреть пиратские теннисные трансляции за неимением альтернатив. После этого Disney предоставила безопасный вход в приложение компании некоторым игрокам, включая Медведева.