Американка Киз стала последней полуфиналисткой US Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв чешку Маркету Вондроушову.

Выиграв первый сет со счетом 6:1, затем во второй партии Киз удалось довести матч до победы. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Соперницей Киз в полуфинале будет белорусская теннисистка Арина Соболенко — уже известно, что независимо от результатов турнира она возглавит рейтинг WTA со следующей недели.

В другом полуфинале встретятся еще одна американка Кори Гауфф и представительница Чехии Каролина Мухова.

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