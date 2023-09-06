Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open — 2023, в трёх сетах обыграв Андрея Рублёва
Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023.
В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 6:3, 6:4 обыграл соотечественника, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмую ракетку мира Андрея Рублёва (8). Встреча теннисистов на жаре продлилась 2 часа и 48 минут.
За выход в финал соревнований Медведев сразится либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).
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