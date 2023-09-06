Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 6:3, 6:4 обыграл соотечественника, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмую ракетку мира Андрея Рублёва (8). Встреча теннисистов на жаре продлилась 2 часа и 48 минут.