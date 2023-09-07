Теннисист Рублев объяснил свое поражение от Медведева в четвертьфинале US Open

"Думаю, что у него было преимущество за счет побед на брейк поинтах. Я не смог сделать того же. Медведев из года в год доказывал, что является одним из лучших игроков, выигрывая большое количество титулов. В какой то момент игры он лучше подавал или просто играл лучше, а я наоборот", — сказал Рублев на пресс конференции.