На видео двое мужчин наносят удары теннисисту возле тату-салона в городе Голд-Кост. 30-летний Томич отчаянно пытается защитить лицо от ударов, в то время как нападающие бьют его руками и ногами. На видео слышно, как один из мужчин говорит спортсмену, лежащему на полу в спортивном костюме: «Вставай, пёс».