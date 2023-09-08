Теннисистка Звонарева вышла в финал US Open в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд обыграли американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани в полуфинале US Open в парном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

© Пресс-служба Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Звонаревой и Зигемунд, посеянных на турнире под 12-м номером. У их соперниц не было номера посева. В финале Звонарева и Зигемунд встретятся с австралийкой Эрин Рутлифф и канадкой Габриэлой Дабровски (16-й номер посева), победивших представительницу Тайваня Се Шувэй и китаянку Ван Сиюй (8) со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

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Также в пятницу прошел финальный матч в мужском парном разряде. Победителями турнира стали Раджив Рам и британец Джо Солбери (3), обыгравшие представителя Индии Рохана Бопанну и австралийца Мэттью Эбдена (6) со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

7 сентября Звонаревой исполнилось 39 лет, она занимает 38-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 13 в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она становилась победительницей Australian Open (2012) и US Open (2006, 2020), в миксте - Уимблдона (2006) и US Open (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Зигемунд 35 лет, она занимает 23-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 2 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 11 в парном. Немка является победительницей US Open в парном разряде (2020) и в миксте (2016).