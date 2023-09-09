Джокович вышел в финал US Open, обыграв американца Шелтона

Поединок длился 2 часа 42 минуты и завершился в трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 7:6 (6:4). Соперником Джоковича по финалу станет победитель противостояния между представителем России Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Теннисисты свой матч проведут 9 сентября, ориентировочное время начала поединка - 02:00 по московскому времени. Джокович - вторая ракетка мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах серии "Мастерс" в одиночном разряде, на его счету 39 выигранных турниров.