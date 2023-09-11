Теннисист Медведев взял медицинский тайм-аут в финале US Open с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев после второго сета финального матча Открытого чемпионата США (US Open) против серба Новака Джоковича взял медицинский тайм-аут. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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27-летнему россиянину разминали плечо во время перерыва. После двух сетов Медведев уступает Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7). "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк.