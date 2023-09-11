Медведев уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата США

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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Встреча продолжалась 3 часа 17 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом. 27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема.

Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. Два года назад Медведев одержал победу на US Open, переиграв в трех партиях именно Джоковича. 36-летний серб в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился US Open.