Россиянка Гурьева победила в финале юниорского US Open в парном разряде

Россиянка Анастасия Гурьева и румынка Мара Гаэ обыграли японок Сару Саито и Нанаку Сато в финале парного турнира юниорского Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Гурьевой 18 лет, она занимает 18-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса. В 2023 году она дошла до полуфинала юниорского Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде и до четвертьфинала - в парном.