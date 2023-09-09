Уроженка Москвы стала победительницей US Open в миксте

Представительница Казахстана Анна Данилина и финский теннисист Харри Хелиеваара стали победителями US Open в миксте. Результаты доступны на сайте турнира.

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В финале спортсмены одержали победу над американцами Джессикой Пегулой и Остином Крайчеком со счетом 6:3, 6:4. Для Данилиной и Хелиеваары победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Они познакомились перед началом US Open.

Данилина родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию. На счету теннисистки четыре титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.