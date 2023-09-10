Соболенко извинилась за поражение в финале US Open

"Я просто хочу поздравить Коко, ты сыграла невероятно. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, и результат будет другим. Я хочу послать много любви своей семье, извините за такой результат", - сказала Соболенко.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема". В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши.