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Теннисистка Соболенко извинилась за поражение в финале US Open от Гауфф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги финального матча US Open против американки Кори Гауфф, извинившись за поражение, передает "Чемпионат".

Соболенко извинилась за поражение в финале US Open
© globallookpress.com

"Я просто хочу поздравить Коко, ты сыграла невероятно. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, и результат будет другим. Я хочу послать много любви своей семье, извините за такой результат", - сказала Соболенко.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема". В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши.

10 сентября в 23:00 мск начнется финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где Даниил Медведев поспорит за титул с сербом Новаком Джоковичем. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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