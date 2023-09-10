Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6. Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема". В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши.