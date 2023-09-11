Джокович после победы над Медведевым на US Open: Родители верили в меня
Первая ракетка мира Новак Джокович после победы в финале US Open над Даниилом Медведевым со счетом 3:0 (6/3, 7/6, 6/3) обратился к своим родным.
«Это многое для меня значит. Я проживаю детскую мечту о спорте на высоком уровне. Мы прошли через тяжелые обстоятельства. Две войны в моей стране. Мои родители очень многим жертвовали, чтобы я мог заниматься очень дорогим видом спорта. Родители верили в меня. Этот трофей не только мой, но и членов моей семьи: супруги, детей, моей команды. Писать историю тенниса — это что-то особенное. В детстве я мечтал стать лучшим игроком в теннис и выиграть Уимблдон. Когда я этого достиг, то ставил перед собой другие цели. Но я никогда не думал, что буду стоять и говорить о 24 «Больших шлемах»», — сказал Джокович после финального матча.
Также победитель US Open-2023 отметил игру своего соперника — Даниила Медведева.
«Даниил — самая настоящая личность. Никогда не меняйся в своих празднованиях и в своих комментариях. Ты выиграешь ещё много турниров «Большого шлема»», — добавил серб.
Джокович стал самым возрастным победителем US Open в истории. Выигранный трофей стал 24-м в его карьере. Новак стал лидером по количеству выигранных турниров «Большого шлема» и сравнялся с австралийской теннисисткой Маргарет Корт.