«Это многое для меня значит. Я проживаю детскую мечту о спорте на высоком уровне. Мы прошли через тяжелые обстоятельства. Две войны в моей стране. Мои родители очень многим жертвовали, чтобы я мог заниматься очень дорогим видом спорта. Родители верили в меня. Этот трофей не только мой, но и членов моей семьи: супруги, детей, моей команды. Писать историю тенниса — это что-то особенное. В детстве я мечтал стать лучшим игроком в теннис и выиграть Уимблдон. Когда я этого достиг, то ставил перед собой другие цели. Но я никогда не думал, что буду стоять и говорить о 24 «Больших шлемах»», — сказал Джокович после финального матча.