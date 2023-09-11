Медведев пошутил над Джоковичем после поражения в финале US Open

«Что ты все еще здесь делаешь?» — сказал Медведев.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.