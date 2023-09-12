Тренер Джоковича заявил о планах теннисиста сыграть на Игра-2028

Тренер Джоковича Иванишевич заявил о планах теннисиста сыграть на Игра-2028
Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, на пресс-конференции со смехом заявил, что в планах сербского теннисиста есть выступление на Олимпийских играх в 2028 году, когда ему будет 41 год.
"Он намерен сыграть на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году. 24 часа в день у него в голове мысли, чего бы еще добиться", — сказал Иванишевич, рассмеявшись.
В ночь на 11 сентября по московскому времени Джокович в финале Открытого чемпионата США победил российского теннисиста Даниила Медведева, матч завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.
36-летний сербский теннисист стал самым возрастным чемпионом турнира, превзойдя рекорд австралийского теннисиста Кена Розуолла (35 лет). Джокович в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился Открытый чемпионат США. 27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.