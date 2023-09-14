Саснович и Остапенко завершили участие на турнире в Сан-Диего в одиночном разряде

Белорусская теннисистка Александра Саснович и латвийка Елена Остапенко завершили участие на турнире в Сан-Диего в одиночном разряде.

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Саснович во втором круге в двух сетах уступила американке Эмме Наварро со счётом 5:7, 4:6. Остапенко, в свою очередь, также проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

Напомним, ранее россиянка Александра Потапова вышла в третий круг турнира, обыграв представительницу Туниса Онс Жабер.