Стала известна реакция Путина на поражение Медведева в финале US Open

Президент России Владимир Путин аплодисментами отреагировал на выступление Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису против Новака Джоковича. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума модератор дискуссии Илья Доронов предложил овациями встретить успешный результат 27-летнего россиянина.

«Давайте скажем Даниилу спасибо за то, что он смог сделать (выйти в финал турнира)», — заявил Доронов.

Финальный матч US Open — 2023 между Джоковичем и Медведевым состоялся в ночь на 11 сентября по московскому времени и завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.