Умбер обыграл Вавринку в рамках Кубка Дэвиса

Матч в Манчестере продлился 1 час 29 минут и завершился со счётом 2:0 в пользу француза – 6:4, 6:4. За время поединка Умбер выполнил пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. Вавринка четыре раза подал навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки. Эта победа помогла Уго Умберу выйти вперёд в личных встречах, теперь француз ведёт 2-1.