$94.70-1.80101.56-1.97

Серена Уильямс с мужем поддержали отстранение Халеп в соцсетях

23-кратная обладательница турниров « Большого шлема» , американская теннисистка Серена Уильямс со своим мужем, Алексисом Оганяном, отреагировала на отстранение Симоны Халеп из-за обнаружения запрещённых веществ в её допинг-пробах.

Серена Уильямс с мужем поддержали отстранение Халеп в соцсетях
© Чемпионат.com

Сначала Оганян в своих соцсетях опубликовал фото с матча Уильямс против Шараповой US Open–2019, где он стоит на трибуне в футболке с логотипом D.A.R.E. – программы, направленной на предотвращение употребления запрещённых веществ.

« И правда до сих пор в тренде» , – отреагировала Серена в комментариях к посту мужа.

«8 – более подходящее число», – написала уже сама Уильямс.

Скорее всего, Серена Уильямс имела в виду количество выигранных турниров Уимблдона. У американки их семь, а выиграть восьмой не позволила Халеп, выиграв финальную встречу в 2019 году.

После этого, Уильямс лайкнула пост бывшей американской теннисистки Николь Гиббс, которая разочаровалась в половине кумиров, которые жульничают и предположила, что много таких людей остаются незамеченными.

1
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости