Калинская сыграет в четвертьфинале турнира в Осаке

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвертьфинал турнира в Осаке (Япония), переиграв британку Харриет Дарт во втором круге.

В первом сете россиянка была сильнее на тай брейке, а вторую партию уверенно выиграла со счетом 6:2. Матч длился 1 час 44 минуты.

В четвертьфинале Калинская встретится с победительницей пары Эшлин Крюгер (США) – Джессика Понше (Франция). Обе теннисистки располагаются за пределами топ 100 мирового рейтинга.

Ранее еще одна представительница России Валерия Савиных в матче второго круга крупно уступила Юлии Путинцевой из Казахстана – 1:6, 2:6.

WTA 250. JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIP. ОСАКА (ЯПОНИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД – БОЛЕЕ 259 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

2 Й КРУГ

Анна Калинская (Россия) – Харриет Дарт (Великобритания) – 7:6 (7:5), 6:2