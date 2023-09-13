Известная теннисистка открыла забег в поддержку программы Президента России по сохранению камчатского кречета в рамках ВЭФ

11 сентября 2023 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке прошел пятикилометровый забег в поддержку программы Президента России по сохранению камчатского кречета. Открыть мероприятие и провести разминку для участников была приглашена звезда мирового спорта, олимпийская призерка по теннису, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова.

Камчатский кречет является самой крупной птицей из семейства соколиных, обитающей на Дальнем Востоке. В настоящий момент этот представитель фауны признан редким видом с прогрессирующим сокращением численности и занесен в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России.

Звездам спорта, деятелям культуры и всем желающим представилась уникальная возможность пробежать пять километров, тем самым привлекая внимание общественности как к спорту, так и проблемам экологии. Совместно с директором Центра спортивной подготовки сборных команд России, заслуженным тренером России Георгием Брюсовым, открыть забег и провести разминку для его участников была приглашена известная российская теннисистка Надежда Петрова.

«Я с радостью приняла участие в мероприятии, посвященному сохранению камчатского кречета. Я считаю, что необходимо привлекать внимание общественности к таким важным темам как сохранение редких видов. Заботясь об экологии, мы передаем живую планету будущим поколениям. Я получила большое удовольствие, проводя сегодня разминку для участников забега. Для меня такой формат всегда очень интересен, несмотря на то, что я это делаю регулярно в моей школе детского тенниса в Москве вместе со своими воспитанниками», – прокомментировала чемпионка.

Рамблер

Надежда Петрова является победительницей двух Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде, финалисткой двух турниров Большого шлема в парном разряде, бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде, победительницей 37 турниров WTA, обладательницей Кубка Федерации и Кубка Хопмана 2007 года в составе сборной России, а также экс-третьей ракеткой мира в одиночном и парном рейтинге. С завершением спортивной карьеры достижения Надежды Петровой не закончились. Спортсменка продолжает развивать большой теннис в стране. Ее цель - открыть новые имена в российском теннисе, и для реализации задуманного Надежда Петрова основала школу, где воспитывает будущих чемпионов. Одна из учениц Надежды Петровой, 13-летняя Милана Харламова, уже вошла в ТОП-25 лучших теннисистов страны по своему году рождения.

В дополнение к развитию российского детского тенниса, спортсменка занимает активную жизненную позицию не только в вопросах экологии и спорта, но и поддерживает российских производителей одежды для занятий теннисом. На мероприятии олимпийская чемпионка была одета в теннисную одежду отечественной марки TROFE.

«Своим выбором я хочу показать, что и в нашей стране есть достойные доверия производители, которые заслуживают того, чтобы помогать расти и достигать спортивных высот как будущим чемпионам, так и всем любителям большого тенниса», – сказала теннисистка.

Забег прошел по живописным местам острова Русский, находящегося в заливе Петра Великого в Японском море. Участники пробежали вокруг Океанариума и насладились потрясающими видами этого уникального места.