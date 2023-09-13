Даниил Медведев пропустит выставочный турнир во Франкфурте

— Хотел бы сообщить, что у меня не получится сыграть на турнире UTS во Франкфурте в этом году. Последние две недели были очень сложными для меня и моего тела. Вероятно, самые сложные две недели, которые у меня были в карьере. Очень грустно, так как я правда хотел сыграть на этом турнире, — сказал Медведев в видео, опубликованном пресс службой турнира.