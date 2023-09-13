Даниил Медведев пропустит выставочный турнир во Франкфурте
Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев сообщил, что не сыграет в выставочном турнире серии Ultimate Tennis Showdown во Франкфурте на Майне (Германия).
Турнир пройдет с 15 по 17 сентября. Вместо Медведева на корт выйдет болгарин Григор Димитров. На прошлой неделе россиянин дошел до финала Открытого чемпионата США, где в трех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу.
— Хотел бы сообщить, что у меня не получится сыграть на турнире UTS во Франкфурте в этом году. Последние две недели были очень сложными для меня и моего тела. Вероятно, самые сложные две недели, которые у меня были в карьере. Очень грустно, так как я правда хотел сыграть на этом турнире, — сказал Медведев в видео, опубликованном пресс службой турнира.
Кроме Димитрова на турнире выступят россиянин Андрей Рублев, норвежец Каспер Рууд, аргентинец Диего Шварцманн, немец Ян Леннард Штруфф, американец Кристофер Юбэнкс, французы Гаэль Монфис и Бенуа Пэр.