Теннисист Медведев объяснил, почему не выступит на турнире в Китае
Российский теннисист Даниил Медведев заявил на встрече с болельщиками, что не приедет на турнир категории ATP-250 в Китае из-за усталости, передает «Чемпионат».
«Недавно завершившийся US Open был физически и морально напряженным. Я действительно хотел приехать на ваш турнир, я слышал много хорошего о нем и о городе. Я надеюсь увидеть вас в следующем году», — сказал Медведев.
Финальный матч US Open — 2023 между Джоковичем и Медведевым состоялся в ночь на 11 сентября по московскому времени и завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.
36-летний сербский теннисист стал самым возрастным чемпионом турнира, превзойдя рекорд австралийского теннисиста Кена Розуолла (35 лет). Джокович в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился Открытый чемпионат США. После турнира Джокович сместил испанца Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Медведев остался третьей ракеткой планеты.