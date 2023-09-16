Руне проиграл седьмой матч подряд

Четвёртая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне в трёхсетовом поединке уступил бразильцу Тьяго Монтейро (116 строчка в рейтинге АТР). Это уже седьмое поражение подряд для молодого датского теннисиста.

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Матч группы I между Руне и Монтейро продлился 2 часа 59 минут и завершился со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу бразильца. За время упорной борьбы было четыре эйса и столько же двойных от Руне, у Монтейро — одиннадцать эйсов и пять двойных ошибок.