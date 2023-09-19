Кудерметова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре.

Кудерметова, получившая седьмой номер посева, одержала победу над канадкой Эжени Бушар. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 10).

Другая россиянка Анастасия Потапова (11 й номер посева) не сумела преодолеть первый круг турнира, уступив колумбийке Эмилиане Аранго — 4:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 46 минут.

WTA 1000. Guadalajara Open AKRON Presented by Santander. Гвадалахара (Мексика). Хард. Призовой фонд — более 2,7 миллиона долларов

1 й круг

Эмилиана Аранго (Колумбия) — Анастасия Потапова (Россия, 11) — 6:4, 6:3

2 й круг