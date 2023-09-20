Австралийская теннисистка Сэвилл: чувствую, Шарапова вернется на корт

Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл поделилась в своих соцсетях мыслями о том, что российская теннисистка Мария Шарапова скоро вернется на корт.

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"Я предчувствую очередное возвращение. Никто не делает таких конкретных упражнений только для того, чтобы чувствовать себя хорошо", - написала Сэвилл, прикрепив к сообщению видео тренировки Шараповой.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года, ей было 32 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры "Большого шлема", она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы).