Самсонова с разгромным счетом обыграла Марию на старте турнира в Токио

Людмила Самсонова с разгромным счётом обыграла Татьяну Марию на старте турнира в Токио
Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно обыграла представительницу Германии Татьяну Марию в первом круге турнира WTA в Токио — 6:0, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. На счету российской теннисистки семь эйсов и одна двойная ошибка. В активе Марии один эйс при четырёх двойных ошибках.
Во втором круге Самсонова встретиться с победительницей пары Елена Калинская — Екатерина Александрова.
Призовой фонд турнира в Токио составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является как раз Людмила Самсонова.
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