Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Токио

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (149-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Кудерметовой.

Игра продлилась 1 час 48 минут. Кудерметова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дарт два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.