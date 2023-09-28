Кудерметова и Павлюченкова не смогли выйти в полуфинал турнира в Токио

Российский дуэт уступил японке Мию Като и украинке Надежде Киченок со счётом 0:6, 6:4, 10:6. Матч продолжался 1 час 19 минут. В ходе встречи россиянки не совершили ни одного эйса и допустили пять двойных ощибок, в то время как их оппонентки подали навылет два раза и допустили одну двойную ошибку. Соперницы японки и украинки по полуфиналу определятся во встрече, в которой представительницы Японии Эри Ходзуми и Макото Ниномия сыграют против Фернанды Контрерас Гомес (Мексика) и Деспины Папамихаил (Греция).