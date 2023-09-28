Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA 250, который проходит в Нинбо (Китай). В четвертьфинальном матче соревнований Шнайдер нанесла поражение второй сеяной, представительнице Чехии Петре Квитовой, со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.