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Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Нинбо, одолев Петру Квитову

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA 250, который проходит в Нинбо (Китай). В четвертьфинальном матче соревнований Шнайдер нанесла поражение второй сеяной, представительнице Чехии Петре Квитовой, со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Нинбо
© Соцсети

За выход в финал турнира в Нинбо Шнайдер сыграет с ещё одной представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой.

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