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Теннисные матчи пятницы 29 сентября 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

За чем следить 29 сентября на кортах Азии — Пекин, Токио, Астана и Нинбо.

Теннисные матчи пятницы 29 сентября 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка
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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

5:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 8), Токио, 1/4 финала

Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Кудерметова впервые за пять матчей победить Свёнтек?

Россиянка Вероника Кудерметова впервые с июня смогла пробиться в 1/4 финала турнира WTA. Но пройти дальше ей будет очень трудно, ведь на другой стороне корта окажется бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная обладательница «Шлемов» Ига Свёнтек. Девушки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее оказывалась польская теннисистка — на US Open — 2020, в Индиан-Уэллсе-2021, Дохе и Мадриде-2023. Сумеет ли Кудерметова впервые справиться со Свёнтек? Лучшая теннисистка из этой пары в полуфинале встретится с победительницей российского дерби Анастасия Павлюченкова — Екатерина Александрова.

6:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия), Токио, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится третье российское дерби в Токио для Александровой?

Екатерина Александрова пока на турнире в Токио встречается исключительно с соотечественницами. В первом круге она победила Анну Калинскую, во втором — прошлогоднюю чемпионку Людмилу Самсонову и вот теперь сразится с Анастасией Павлюченковой. Ранее девушки играли лишь один раз и довольно давно — в Линце-2018 сильнее была Александрова. Кто окажется сильнее на этот раз? В полуфинале Пекина-2023 лучшая представительница этой пары сыграет с кем-то из дуэта Ига Свёнтек — Вероника Кудерметова.

7:30*: Томми Пол (США) — Даниил Медведев (Россия, 2), Пекин, первый круг

Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева в азиатской серии турниров после поражения в финале US Open?

Спустя 19 дней после поражения в финале US Open — 2023 от Новака Джоковича россиянин Даниил Медведев возвращается в тур на «пятисотнике» в Пекине. Его первым соперником будет американец Томми Пол. Теннисисты ранее один раз пересекались на корте — на «Ролан Гаррос» — 2021 сильнее в четырёх сетах оказался россиянин. Победитель нового матча сразится во втором круге Пекина с австралийцем Алексом де Минором.

8:00*: Дарья Касаткина (Россия, 6) — Джессика Пегула (США, 2), Токио, 1/4 финала

Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли первая ракетка России обыграть американку?

Первая ракетка России Дарья Касаткина продолжает успешные выступления на «пятисотнике» в Токио. После побед над украинкой Мартой Костюк и Деспиной Папамихаил из Греции 26-летняя россиянка сразится в 1/4 финала с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Девушки ранее встречались лишь однажды — в Риме-2021 сильнее оказалась американка. Кто победит на этот раз? Лучшая теннисистка из этой пары в полуфинале сразится с кем-то из дуэта Каролин Гарсия — Мария Саккари.

9:00*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания), Пекин, первый круг

Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв после неудачи на Кубке Лэйвера?

Андрей Рублёв после поражения в 1/4 финала US Open от Даниила Медведева неудачно выступил в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера в Ванкувере. И теперь 25-летний россиянин начинает азиатскую серию турниров на «пятисотнике» в Пекине. Первым соперником Андрея будет хорошо знакомый британец Кэмерон Норри. Теннисисты ранее встречались четыре раза, и счёт личных встреч пока ничейный — 2-2. Рублёв победил в Санкт-Петербурге-2020 и на US Open — 2022, а Норри — в Сан-Диего-2021 и Индиан-Уэллсе-2023. Победитель нового матча встретится во втором круге с французом Уго Умбером.

10:00*: Линда Фрухвиртова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия), Нинбо, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Диана Шнайдер в свой первый финал WTA?

Из шести россиянок, принявших старт на новом китайском турнире в Нинбо, до полуфинала добралась лишь одна Диана Шнайдер. Причём в четвертьфинале 19-летняя дебютантка тура справилась с чемпионкой Уимблдона-2011 и 2014 Петрой Квитовой из Чехии. За место в первом в карьере финале турнира WTA-250 Диана поспорит с ещё одной представительницей Чехии — 18-летней Линдой Фрухвиртовой. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Благодаря выходу в полуфинал Шнайдер впервые ворвётся в топ-70 рейтинга WTA, а в случае успеха в пятничном полуфинале станет 62-й ракеткой мира.

10:30*: Карен Хачанов (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия), Пекин, первый круг

Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Хачанов победную серию после успеха в Чжухае?

27-летний Карен Хачанов удивил многих наблюдателей, выиграв после тяжёлой травмы титул на турнире ATP-250 в Чжухае. И это спустя пять лет после прошлого успеха в Париже-2018. Теперь на «пятисотнике» в Пекине Карен начнёт сражение матчем с 21-летним итальянцем Лоренцо Музетти. Ранее соперники друг с другом не пересекались на корте. Победитель этого поединка во втором раунде сыграет с лучшим теннисистом из пары Карлос Алькарас — Янник Ханфман.

10:30*: Адриан Маннарино (Франция, 6) — Алибек Качмазов (Россия, Q), Астана, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Качмазов со вторым французом подряд?

В Астане-2023 Алибек Качмазов уже добился главного пока успеха в профессиональной карьере — выиграл первый матч на уровне основной сетки турнира ATP, справившись с непростым французом Корентеном Муте. Теперь во втором круге 21-летнему россиянину будет противостоять ещё один представитель Франции — 35-летний Адриан Маннарино. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Победитель матча в 1/4 финала сыграет с победителем пары Юрий Родионов — Себастьян Баэс.

12:00*: Александр Шевченко (Россия, WC) — Хамад Меджедович (Сербия, WC), Астана, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шевченко впервые пробиться в 1/4 финала турнира ATP?

22-летний россиянин Александр Шевченко принял успешный старт на турнире в Астане, справившись в двух сетах с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Теперь во втором круге Александр померится силами с сербом Хамадом Меджедовичем. Ранее в профессиональном туре соперники не пересекались, а вот на M15 в Ираклионе-2020 сильнее оказался Меджедович. В случае успеха в новом матче Шевченко впервые в карьере окажется в 1/4 финала турнира ATP. Далее победитель матча встретится с лучшим теннисистом из пары Иржи Легечка — Егор Герасимов.

14:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Ханфман (Германия, Q), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Алькарас сократить отставание от Джоковича в рейтинге ATP?

20-летний испанец Карлос Алькарас после потери лидирующей позиции в рейтинге ATP проведёт свой первый турнир в Пекине, чтобы попытаться приблизиться к оторвавшемуся от него Новаку Джоковичу. Соперником испанца на старте стал немец Янник Ханфман. На уровне ATP теннисисты ещё не играли, а вот на челленджере в Севилье-2019 сильнее оказался Ханфман. Победитель этого матча далее сразится с лучшим представителем пары Карен Хачанов — Лоренцо Музетти.

Теннис, Алибек Качмазов, Себастьян Баэс, Линда Фрухвиртова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Джессика Пегула, Янник Ханфман, Марта Костюк, Юрий Родионов, Томми Пол, Егор Герасимов, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Даниил Медведев, Адриан Маннарино, Каролин Гарсия, Карен Хачанов, Мария Саккари, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Александр Шевченко, Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова, Новак Джокович
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